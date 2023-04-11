مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة أثناء الجلوس على مقهى بالفيوم

قُتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، إثر مشاجرة بينه وبين آخر، بعد حدوث مشادة كلامية أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أخرج الجاني سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه وأطلق النيران على الآخر فأرداه قتيلًا.

وعلى الفور، انتقلت قوات أمن الفيوم إلى مكان الجريمة، حيث جرى نقل المجني عليه لمستشفى إطسا المركزي، ويجرى البحث عن الجاني.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بمقتل شاب على يد آخر أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي بمفارق قرية أبو النور بدائرة المركز.

مقتل شاب وإصابة آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة على الفور، وتبينّ مقتل شاب يدعى أيمن سويكر فرج عيسى، 22 سنة، ومقيم قرية القاسمية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، فيما جرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي في محاولةٍ لإنقاذ حياته إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى إطسا المركزي، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

كردون أمني بمكان المشاجرة

وتبينّ نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشاب آخر كان يستقل دراجة نارية، ثم تطورت إلى مشاجرة، فأخرج الجاني سلاحًا من طيات ملابسه، وأطلق النيران على المجني عليه فأرداه قتيلًا وفر هاربًا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة فورًا وتكثف من جهودها لسرعة ضبط الجاني.

ندب الطبيب الشرعي

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيث أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة، وإعداد تقرير بذلك، كما صرحت بالدفن فور الانتهاء من التشريح.