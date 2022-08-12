تفاصيل مقتل شاب على يد والده خلال مشاجرة بالفيوم.. هشم رأسه بقالب طوب

أنهى أب حياة ابنه بدمٍ بارد في منزلهما بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فتمكن الشيطان من الأب فهرع وأحضر قالب طوب وكال لابنه الضربات على رأسه بذلك القالب حتى هشّم رأسه بالكامل، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعين والدته وأشقائه في مشهد مفزع لهم جميعا، ليتم نقله إلى مستشفى طامية المركزي آملاً في إنقاذ حياته، إلا أنّه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الأب.

بلاغ بقيام أب بقتل ابنه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغاً من أهالي مدينة طامية، بقيام أب بإنهاء حياة ابنه داخل منزلهم، بضربه بقالب طوب حتى هشّم رأسه.

الشرطة تنتقل لمسرح الجريمة

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل شاب يدعى صلاح محسن.ص، 22 سنة، على يد والده، حيث جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

القبض على الأب القاتل

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على الأب المتهم بـ قتل ابنه، والذي اعترف بارتكابه الجريمة، موضحاً أنّ ثمة خلافات أسرية قديمة بينه وبين نجله، وتجددت اليوم، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فاستشاط غضباً ووجد أمامه حجراً فالتقطه بيده ثم سدد به عدة ضربات لطفله على رأسه حتى هشّم رأسه ووجده سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب الوفاة، وتقديم تقرير كامل بذلك.