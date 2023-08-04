أطباء «المنصورة الدولي» يحاربون التصلب المتعدد: سمعتنا تخطت القطر المصري

إيمانًا منهم بأن دور الطبيب لا يقف عند فحص المريض ووصف العلاج المناسب، ودورهم في خدمة المجتمع وتطويره، طور أطباء مستشفى المنصورة الدولي أقسام المستشفى الحكومي، لتضاحي وتنافس المستشفيات العالمية، من حيث الخدمة المقدمة، حتى إنشاء أقسام جديدة للحالات المرضية النادرة مثل وحدة MS.

مبادرة أطباء مستشفى المنصورة الدولي

جاءت مبادرة أطباء مستشفى المنصورة الدولي لإنشاء وحدة MS، نظرًا لأنه لا يوجد في الدلتا وحدة لتشخيص وتقديم العلاج لمرضى التصلب المتعدد ومتابعة الحالات المعرضة للانتكاس في أي لحظة، وفق ما قالته الدكتورة هدير ناجي الفرحاتي طبيب أمراض المخ والأعصاب، عضو بفريق التصلب المتعدد.

وحدة علاج التصلب المتعدد بالمنصورة

وأضافت «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صاحب فكرة إنشاء وحدة علاج التصلب المتعدد هو الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى، عندما ازدادت حالات الإصابة لم يكن هناك تخصص لهذا المرض، ورغبة من الأطباء في رعاية هؤلاء المرضى، بدأنا إنشاء وحدة التصلب المتعدد من منتصف في أكتوبر 2020، وكان عدد الحالات وقتها حوالي 10 حالات فقط، وكانت المشكلة التي تواجه القسم الجديد تكلفة العلاج الذي ستقدمه المستشفى إلى المرضى، فقيمته شهريًا للأدوية المتاحة في مصر ما بين 6 إلى 15 ألف جنيه، فضلا عن الأدوية المستوردة غير المتوفرة وتكلفتها مرتفعة للغاية.

وأوضح «ناجي»، أن المستشفى نظمت أكثر من دورة تدريبية لأطباء المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمود ناجي حمودة، رئيس قسم المخ والأعصاب، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية للأطباء في فحص والكشف عن المرضى، حتى وصلت الوحدة إلى خدمة أكثر من 980 حالة في بداية العام الجاري بأسعار مخفضة للغاية، واستطاعت سمعة المستشفى أن تتخطى القطر المصري، لتصل إلى بعض الدول العربية، حيث أصبحت مركزا لعلاج تلك الحالات من دول شقيقة، ومنها ليبيا.

تطوير مستشفى المنصورة الدولي

تطوير مستشفى المنصورة الدولي وفق الدكتورة «هدير»، لم يكن متوقفا فقط على تقديم خدمة التشخيص والعلاج فقط، فالوحدة تقدم عدد كبير من الخدمات، والفحوصات اللازمة للتشخيص بأسعار رمزية، والتحاليل التي يحتاج لها المريض، كما أنه يتبعها عيادة التغذية، وعيادة الصحة النفسية، وعيادة متابعة الصحة المعرفية، وعيادة العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ورش عمل واستضافة أطباء من الخارج للحفاظ على استمرارية تطوير مهارات الأطباء.

كللت مجهودات مستشفى المنصورة الدولي تحديدا قسم المخ والأعصاب بجائزتين الأولى، كانت في يونيو العام الماضي عندما فازت بجائزة تقديم أفضل خدمة طبية «نرعاكم كأهالينا» التي تبنتها أحد المستشفيات الدولية المرموقة بمصر بالتعاون مع وزارة الصحة، أما الجائزة الثانية فكانت من منظمة السكتات الدماغية الدولية التي منحت قسم المخ والأعصاب بالمستشفى لمجهوداته في رعاية المرضي ودعمهم فيما بعد الشفاء.