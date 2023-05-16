«مرض التصلب المتعدد» ندوة في كلية الطب البشري بكفر الشيخ

نظمت كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «يوم التوعية عن مرض التصلب المتعدد»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تنظيم الندوات الطبية التوعوية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تنظيم الندوات الطبية التوعوية، لرفع درجة الوعي الصحي بالأمراض التي تُهدد صحة الإنسان، وسُبل الوقاية منها، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى توعية طلاب كلية الطب بمرض التصلب المتعدد وأعراضه المبكرة بما يضمن تشخيصه بالمراحل الأولى للمرض.

وأضاف «دسوقي»، أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفي جامعة كفر الشيخ مجهزة بالكامل لتشخيص المرض وعلاجه، علاوةً على تقديم الدعم النفسي الكامل للمرضي بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.

التصلب المتعدد من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعا

وقال الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، إن الاحتفال باليوم العالمي لمرض «التصلب المتعدد» في 30 مايو، موضحاً أن المرض يُعد من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعاً، ويؤثر على الجهاز العصبي والمركزي، ويسبب مجموعة من الأعراض منها «حركة الزراع، والساقين، والرؤية، والإحساس، والتوازن».

وتم خلال الندوة عرض فيديو توضيحي عن مرض «التصلب المتعدد»، وقدمت الدكتور سلمى رجب، المدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية، عرضاً تناول خلاله تعريفاً بالمرض وأعراضه، وعرضت الجديد في علاج التصلب المتعدد.

وتناولت الدكتور شيماء الجمل، المدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية، الأعراض النفسية المصاحبة للمرض، وقدمت شرحاً للنظام الغذائي والتغذية السليمة لمرض التصلب المتعدد، وتناولت التحديات في علاج التصلب المتعدد أثناء المرض.