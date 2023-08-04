أدعية يستحب ترديدها يوم الجمعة.. ترقبوا ساعة الاستجابة

الدعاء من الأعمال المحببة يوم الجمعة، إذ يكثر المسلمون فيه من العبادات والطاعات، والتقرب من الله، بالصلاة والدعاء أملا في استغلال هذا اليوم في جمع أكبر حصيلة من الحسنات والأعمال الصالحة، لذلك يرغب البعض في معرفة الأدعية المستحبة يوم الجمعة وساعة الإجابة، لترديدها أكثر من مرة على مدار اليوم.

أدعية مستحبة في يوم الجمعة

وعن الأدعية المستحبة في يوم الجمعة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه ينبغي للمسلم الحرص على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، مضيفا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن تحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، إذ أنَّه من رجَّح قولا معينا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتا للإجابة؛ أمر غير سديد.

أدعية يوم الجمعة

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترددها يوم الجمعة، الأدعية التالي، علما بأنّ المسلم يمكنه أن يدعو بأي دعاء يحلو له وبالصيغة التي يفضلها:

«اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا».

«اللهم اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومَنْ نحب في الفردوس الأعلى من الجنة».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».