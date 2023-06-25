الأدعية والأعمال المستحبة في يوم التروية.. اللهم رحمتك أرجو

يعتبر يوم التروية من أهم الأيام لدى المسلمين، فهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وسمى بذلك لأن الحجاج يروون بالماء من أجل ما بعده من أيام في مناسك الحج وخاصة الركن الأعظم بالوقوف على جيل عرفات؛ ويتسائل الكثيرون عن الأدعية والأعمال المستحبة في يوم التروية.

وحول الأدعية والأعمال المستحبة في يوم التروية، أوضح مرصد الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه يستحب في ذلك اليوم أن يتقرب الحاج من الله عزوجل في ذلك اليوم المبارك من خلال الاغتسال وارتداء ملابس الإحرام وأن ينوي الحج بأداء المناسك التي أمره الله بها فضلا عن أنه يستحب للمسلم أن يتوجه إلى صوب منى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فجرا يوم عرفة قصرا ولا جمعا.

الأدعية والأعمال المستحبة في يوم التروية

وأضاف المرصد خلال حديثه عن الأدعية والأعمال المستحبة في يوم التروية، أنه يُستحب للحاج أن يُحرم من مسكنه في ضحى يوم التروية وذلك لما روى عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (أمرنا النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لمّا أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توجَّهنا إلى مِنى، قال: فأهلَلْنا من الأبطحِ).

وأوضح المرصد أنه بخصوص الحاجّ القارن والحاجّ المفرد اللذان لم يتحلّلا من الإحرام فيبقيان على إحرامهما، فضلا عن أن يوم عرفة سمى بذلك الأسم لما روى عن واستشهد بقول الإمام البابرتي صاحب كتاب العناية شرح الهداية: (وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلى عَرَفَات وَمِنى).

الأدعية المستحبة في يوم التروية

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة بعض الأدعية المستحبة في يوم التروية والتي وردت عن السلف الصالح ومنها:

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

- اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا.

- لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم.