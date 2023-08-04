مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023.. الأقسام والتخصصات

حددت إدارة جامعة المنيا مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023 للعام الدراسي المقبل، حيث تضم كلية التربية النوعية في جامعة المنيا أقسام التربية الموسيقية، الإعلام التربوي، وتكنولوجيا التعليم، والحاسب الآلي، والاقتصاد المنزلي، ومناهج وطرق التدريس التخصصات النوعية.

مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023

وقال مسؤول بجامعة المنيا فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة الجامعة حددت مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023 بقيمة 430 جنيها أسوة بالعام الماضي، مشيرا أنها الرسوم الأقل علي مستوي الجامعات الحكومية، هذا بخلاف مصاريف الكتاب الدراسي الإلكتروني، ويتم تحديد قيمتها لاحقا، وهي تختلف من كلية إلى كلية ومن فرقة إلى فرقة ومن قسم إلى قسم، بحسب المقررات الدراسية، لكنها في جميع الأحول تتراوح قيمتها بين 250 و400 جنيه.

مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023

وأضاف مسئول جامعة المنيا، إنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023 ، حتى لا يتحمل الطلاب وأولياء الأمور أعباء مالية، لافتا أنه قبل بدأ الدراسة بالكلية بنحو شهر يتم تلقي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم التي تشمل:

- شهادة الحصول على الثانوية العامة الأصل وصور منها.

- ما يفيد بسداد مصاريف الكلية، بيان بتوقيع الكشف الطبي.

- هذا بالنسبة للطلاب الجدد، مايفيد بالحصول علي لقاح فيروس كورنا.

- عقب ذلك يتم وضع جدول يحدد مواعيد الكشف الطبي.

- كما يتم دفع مصاريف مصاريف كلية التربية النوعية جامعة المنيا 2023، عبر وسائل الدفع الإلكتروني، أو من خلال الفيزا كارت.