بعد فتح باب تسجيل الرغبات في التنسيق الجامعي أمس الثلاثاء، وازدياد بحث الطلاب عن أي معلومات عن كلية التربية النوعية، تقدم «الوطن» خدمة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023، حول كل ما تريد معرفته عن كلية التربية النوعية والأوراق المطلوبة للتقديم، تيسيرا عليهم.

كلية التربية النوعية

وتشهد الفترة الحالية حالة من الإقبال الكبير من الناجحين في شهادة الثانوية العامة، الذين لم يلحقوا بالمرحلة الأولى لانخفاض مجموع درجاتهم عن الحد الأدنى لهذه المرحلة، للتعرف على معلومات عن كلية التربية النوعية.

التقريرالتالي يتضمن كل ما تريد معرفته عن كلية التربية النوعية والأوراق المطلوبة للتقديم، وهي كما يلي :

مواد كلية التربية النوعية

وتضم كلية التربية النوعية مواد هي :

-مدخل إلى الاقتصاد المنزلي

- مباديء التربية

- أسس الغذاء والتغذية

- أسس تصميم وتنفيذ المفروشات

- إدارة أعمال المنزل

- رياضة وإحصاء

- مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

- مباديء علم النفس

- تريكو وكروشيه

- مباديء التدريس

- أساسيات الحاسب الآلي

- صحة الأسرة

- التربية ومشكلات المجتمع

- طرق تدريس نوعية

- ملوثات الغذاء

- الخزف

- النحت

- أشغال معادن

- الصحة النفسية وتوجيه الإرشاد النفسي

- الترجمة الإعلامية

- مدخل إلى الراديو والتلفزيون

- مدخل إلى علوم المسرح

- الصحافة والإذاعة المدرسية

التربية ومشكلات المجتمع

يدرس الطالب مشروع التخصص في الفرقة الرابعة، ويعتبر إعداد مشروع التخرج شرطًا أساسيًا للتخرج من الكلية، إلا أنه لا يعتبر مادة رسوب أو نجاح.

أقسام كلية التربية النوعية

تضم كلية التربية النوعية في مختلف الجامعات عدة أقسام، تتمثل هذه الأقسام العلمية بشكل عام في:

- قسم الاقتصاد المنزلي

- قسم التربية الفنية

- قسم التربية الموسيقية

- قسم العلوم التربوية والنفسية

- قسم الإعلام التربوي (شعبة صحافة وإذاعة وتلفزيون، شعبة المسرح المدرسي)

- قسم تكنولوجيا التعليم (شعبة عامة، معلم حاسب آلي)

- قسم معلم الفصل الواحد (يوجد بجامعة الزقازيق)

- قسم رياض الأطفال (يوجد بجامعة الزقازيق)

مصاريف كلية التربية النوعية

يبلغ إجمالي رسوم كلية التربية النوعية ما يترواح بين 800 جنيه الى 1000 جنيه ، لطلاب الانتظام ، بينما تبلغ رسوم الانتساب 1140 جنيه .

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل شهادة الثانوية العامة

- سبعة صور شخصية

- إيصال الدفع بطاقة الترشيح مختومة

- 6 جند و 2 جند للذكور

- 2 صورة بطاقة شخصية