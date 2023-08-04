«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطيني في هجوم مستوطنين على قرية برام الله

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة، شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب قصي جمال معطان، 19 عامًا، اُستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هجوم للمستوطنين على القرية.

المستوطنون اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة

وأشارت مصادر محلية، إلى أن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أُصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أُصيبا بالحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا سيارتين، خلال الهجوم الذي لا يزال مستمرًا.

ولفتت إلى أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددًا من المواشي، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضٍ في القرية، لإقامة «مستوطنة رعوية».