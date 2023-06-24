استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار شمال القدس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب جندي إسرائيلي، فجر اليوم السبت، في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وفقًا لما ذكره موقع «والا» الإسرائيلي.

وزعم «والا» أنَّ مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار تجاه الجنود على الحاجز الواقع على الطريق بين مدينتي القدس ورام الله، مما أدى لإصابة الجندي.

من جانبها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق من اليوم السبت، استشهاد منفذ العملية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

مستوطنون يشعلون النيران في أراض فلسطينيين شمال الخليل

وفي سياق آخر، أشعل مستوطنون إسرائيليون، النيران في أراض ببلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بدوره، حذر مسؤول إسرائيلي، من أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقربان «تل أبيب»، من عزلة سياسية غير مسبوقة، وقال إن بن غفير الوزير المسؤول عن تطبيق القانون يدعو إلى خرق القانون، وفاق لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وكان بن غفير، دعا في وقت سابق، إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى شن عملية عسكرية بالضفة الغربية يتم خلالها قتل الآلاف إذا لزم الأمر، وتدمير بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، سمح وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بالموافقة على إقامة 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة خلال ساعات معدودة أمس الأول الخميس، معلنا بناء 1000 وحدة استيطانية بمستوطنة «عيلي» وسط الضفة الغربية المحتلة.

مطالبة أوروبية لإسرائيل بضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة

وفي وقت سابق، أدان «الاتحاد الأوروبي» قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المضي قدما في التخطيط لما يقرب من 1000 وحدة استيطانية، عقب قرارها بالتخطيط المسبق لأكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، أدان لممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا في بيان، إسرائيل بضمان حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.