أسماء 15 مصابا في انقلاب سيارة أتوبيس داخل ترعة بكفر الزيات

رفع مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، برفع حالة الطوارئ، لاستقبال المصابين في حادث انقلاب سيارة أتوبيس داخل ترعة دنشواي المارة على طريق قرية قصر نصر الدين، بدائرة المركز، وتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لهم.

أسماء المصابين

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى كفر الزيات العام، كل من حمدي السيد الطباخ، 76 عاماً جرح بالرأس 5 سم وسحجات بالجسم، والشحات حامد قاسم، 56 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم، وكمال عبد الحكيم محمود، 59 عاماً، وحمدي عامر إبراهيم، 55 عاماً سحجات بالجسم، وحبشي محمد عوض، 50 عاما اشتباه كسر بالساق الأيسر وما بعد الارتجاج وسحجات، وأحمد فاروق عبد السلام، 18 عاماً جرح وسحجات بالجسم، وطه عبدالعال صالح، 60 عاما اشتباه كسر بالترقوة اليمني وسحجات بالجسم، وعبد الرسول محمد حامد، 68 عاما اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم.

إضافة إلى إصابة صباح عبدالحميد الأشقر، 52 عاماً سحجات وكدمات بالجسم، وهناء إبراهيم عبدالرحمن، 53 عاما اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، وهناء إبراهيم عبدالرحمن 53 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم، ومريم حمدي علي، 21 عاما سحجات وكدمات بالجسم، وعبدالعزيز السيد النجار 47 عاما اشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم، ومحمد صبحي الطباخ 60 عاما ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات، وأحمد عزت عمر جابر 13 عاما جرح باليد 3سم وسحجات بالجسم.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بانقلاب سيارة أتوبيس داخل ترعة دنشواي، المارة على طريق قرية قصر نصر الدين التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، حال توجههم لحضور حفل زفاف، وجرى نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.