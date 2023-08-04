بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم 3 شقيقات في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص قبل قليل، بينهم 3 شقيقات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع «تومناية» بطريق «مصر_ إسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارتين في الطريق الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «تومناية» بالطريق الزراعي، أمام قرية بولاد بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من: «راوية أحمد عبد العزيز، 33 سنة، وشيماء أحمد عبد العزيز، 30 سنة، وندى أحمد العزيز، 30 سنة، وصفاء إبراهيم فراج، 32 سنة، وملك عمار سالم، عامين، وآدم فتحي أبو مصطفى، 6 سنوات، وأحمد عبد العزيز أحمد، 10 سنوات»، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ومقيمون في قرية شرنوب بمركز دمنهور.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.