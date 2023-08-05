في ذكرى ميلاده.. رحلة إبراهيم الفقي من تنظيف الأطباق لصناعة السعادة

خطف الدكتور إبراهيم الفقي خبير التنمية البشرية العالمي الراحل، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ73 اليوم، اقلوب الكثير من الشباب بمقولاته المؤثرة في التنمية البشرية حتى يومنا هذا، ويلجا إلى مؤلفاته وبرامجه العديد من الشباب والأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وحصل على لقب «مالك مفاتيح السعادة».

رحلة كفاح إبراهيم الفقي

رحلة كفاح كبيرة خاضها الدكتور إبراهيم الفقي في حياته الشخصية والمهنية حتى أصبح أشهر خبير تنمية بشرية في العالم، ففي بداية حياته عمل مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية ووصل إلى الدرجة الثالثة وهو في سن الخامسة والعشرين، وبعد ذلك هاجر إلى كندا مع زوجته لدراسة الإدارة، وبدأ في وظيفة تنظيف الأطباق ووظيفة حارس لمطعم وحمّال كراسي وطاولات في فندق، وذلك بحسب ما ذكرته في إحدى محاضراته، ثم تدرج في وقت قصير جدا إلى أن أصبح مدير أكبر الفنادق في كندا، وذلك حسب ما أكده في لقاء تليفزيوني سابق له.

أبرز مقولات إبراهيم الفقي

مقولات عديدة عُرف بها الدكتور إبراهيم الفقي بين جمهوره، ومن أبرزها:

- احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات.. أو رغبات.. فتلك بضاعة الفقراء

- عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من أنت ولكن عندما تسقط ستعرف أنت من أصدقاؤك

- الهروب هو السبب الوحيد في الفشل، لذا فإنك تفشل طالما لم تتوقف عن المحاولة

- النجاح يكون من نصيب أشخاص تحلوا بالشجاعة والإقدام ليفعلوا شيئًا ما مقتنعين به، ونادرًا ما يكون النجاح حليف الخائفين من العواقب

- لولا تحدياتي لما تعلمت.. لولا تعاستي لما سعدت لولا آلامي لما ارتحت.. لولا مرضى لما شُفيت، لولا فقري لما اغتنيت.. لولا فشلي لما نجحت.

- عش كل لحظة كأنها آخر لحظة، عش بحبك لله عز وجل، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عش بالأمل

شهادة دكتوراه في علم التنمية البشرية

شهادات دولية عديدة حصل عليها الدكتور إبراهيم الفقي وشهادة دكتوراه في علم التنمية البشرية، كما أن عددا من مؤلفاته تُرجم إلى الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الكردية والأندونيسية وله عدة كتب متوفرة في المكتبة والأرشيف الوطني لكندا.