محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بكفر الزيات

شارك الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عمال شركات قطاع الأعمال وأهالي مركز كفر الزيات، عددا من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، والتي تم تنفيذها بنادي الشركة المالية والصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيماناً من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

أنشطة القافلة الطبية

وتفقد المحافظ في مستهل جولته، أنشطة القافلة الطبية التي شملت فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» و«100 مليون صحة»، من خلال توفير عيادات في تخصصات «الباطنة، الجراحة، الجلدية، العظام، النساء وتنظيم أسرة»، إلى جانب تفقد 3 عيادات متنقلة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان.

كما نظمت مديرية الصحة ندوات التثقيف الصحي والصحة الإنجابية للعاملات والعاملين بالشركة ضمن مبادرة صحة المرأة المصرية، إلى جانب المعروضات الخاصة بأندية المرأة التابعة لإدارة كفر الزيات الصحية.

ملتقى توظيف وندوات توعوية

كما قامت مديرية العمل بتلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي وتنفيذ عدداً من الندوات التوعوية عن السلامة الصحة والمهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل، كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنظيم فعاليات طرق أبواب للتوعية ضد أخطار التدخين والمخدرات.

وقدمت مديرية التربية والتعليم عددا من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على رأسها ورشة عمل عن ريادة الأعمال والابتكار وكيفية إعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة في ضوء الاحتياجات والتحديات التي تواجه السوق المصري، وذلك لأبناء العاملين فوق 18 عاما، كما قامت المديرية بتلقي الشكاوى والطلبات المتعلقة بقطاع التعليم، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات المدارس الزراعية والمدارس المقامة في المصنع بأسعار مخفضة.

أنشطة رياضية متنوعة

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بتنظيم عدة فعاليات بملعب النادي، شملت عقد اختبارات لكرة القدم وعرض تعليمي لكرة السلة واليد والطائرة ولعبة شد الحبل.

وخلال تفقده الفعاليات، قام المحافظ بزيارة لفصول وقاعات الاستكتاب ومحو الأمية والتي نظمتها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمبنى الإداري للنادي، كما وجه باستمرار الفعاليات لمدة 3 أيام داخل كفر الزيات.