تعرف على أسعار تذاكر حفل هاني عادل في الإسكندرية

يستعد الفنان هاني عادل للقاء جمهوره في مدينة الإسكندرية من خلال حفل غنائي كبير سيحييه هناك وذلك على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية سيقدم خلاله عدد من أغانيه المميزة .

أسعار تذاكر حفل هاني عادل

وبالفعل تمّ طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان هاني عادل في مكتبة الإسكندرية والتي جاءت تشمل فئة موحدة للجمهور بمبلغ 250 جنيهًا فقط لا غير لكي يتمكّن كل جمهوره من الحضور.

وستقام حفل الفنان هاني عادل في مكتبة الإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس وستنطلق في تمام الساعة 8.30 مساءا، ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرون.

يُذكر أنَّ الفنان هاني عادل يشارك مؤخرا ضمن أحداث الفيلم العالمي Hidden strike وذلك بجانب عدد من النجوم العالمين منهم جون سينا وجاكي شان.

أما على الصعيد الغنائي فطرح له مؤخرا مع فرقته وسط البلد أغنية جديدة بعنوان «ع الوعد» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات عمار مصطفى وألحان دياموند بو عبود.