«صحة مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني بمدارس التمريض

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدم وجود أي شكاوى من امتحانات الدور الثاني بمدارس التمريض على مستوى المحافظة، لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث.

وتابع «سالم» المرور على لجان امتحانات الدور الثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمطروح، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، للوقوف على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان اختبارات آخر العام الدراسي.

تطبيق الإجراءات الوقائية في لجان الامتحانات

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان، لجان مدارس التمريض، المختلفة والبالغ عددهم 2 لجنة، للاطمئنان على انتظام سير اختبارات الدور الثانى للصفوف الأول والثانى والثالث، الثانوي للتمريض، وجرى التأكد من إتباع جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء أداء الامتحانات، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

حسن سير الامتحانات

كما حرص وكيل وزارة الصحة على الاستماع إلى الطلاب، والاطمئنان منهم على حسن سير الإمتحانات، واستفسر من بعض الطلاب على مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

عدم رصد شكاوى

كما تأكد وكيل وزارة الصحة من عدم وجود أي شكوى للتلاميذ، متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبل أفضل في المرحلة القادمة، مشيداً بجهود القائمين علي أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الإمتحانات، للحفاظ على صحة الطلاب.