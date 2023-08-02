مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية لعام 2023.. الأقسام وأوراق التقديم

تشغل مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية لعام 2023، بال طلاب الثانوية العامة قبل بدء التنسيق، حيث تعد الكلية قبلة كثيرين، خاصة أنها من الكليات المهمة والرائدة في مجال الصحة، كما أنها توفر فرص عمل حكومية بعد التخرج مباشرة، فضلا عن أنها تشهد تطورا كبيرا، وتضم عددا من الخبرات العلمية المميزة من الأساتذة والمتخصصين.

مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن»، مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية لعام 2023، وهي 800 جنيه وفق المعلن العام الماضي، والحد الأدنى للقبول بالكلية في تنسيق العام الماضي 323 درجة، مما وضعها بين كليات القمة التي يقصدها كثير من طلاب القسم العلمي شعبة علوم من أبناء محافظة المنوفية.

أقسام كلية التمريض جامعة المنوفية

وتحتوي كلية التمريض جامعة المنوفية 2023 على عدد كبير من الأقسام، وهي:

تمريض صحة الأم وحديثي الولادة

تمريض الأطفال

تمريض المسنين

تمريض صحة الأسرة والمجتمع

تمريض الحالات الحرجة والطوارئ

تمريض الإدارة

تمريض الصحة النفسية

تمريض الباطني الجراحي

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض جامعة المنوفية

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.