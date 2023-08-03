مصاريف كلية التمريض جامعة المنصورة 2023.. وشروط القبول

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة مصاريف كلية التمريض جامعة المنصورة 2023، والتخصصات والأقسام المميزة حيث تقدم برامج تعليمية في علوم التمريض لتقديم خريج مؤهل علمياً وعملياً لدعم احتياجات المجتمع الصحية، على حسب الموقع الرسمي.

مصاريف كلية التمريض جامعة المنصورة 2023

قال مصدر مسؤول داخل جامعة المنصورة لـ«الوطن» إن مصاريف كلية التمريض في الجامعة ليست كبيرة حيث تبلغ تقريبا 1000 جنيه فقط، والكلية تسعى للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر.

شروط القبول في كلية التمريض جامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي لكلية التمريض حتى يتم قبول الطلاب الراغبين للالتحاق بالكلية لابد من توافر الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية من قسم علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات العربية أوالأجنبية الأخرى.

2- يجب الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية حسب ما يحدده مكتب التنسيق في العام الذي ترغب التقدم فيه للكلية.

أقسام وتخصصات كلية التمريض جامعة المنصورة

تعتمد كلية التمريض على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة بها 5 سنوات شعبة علمي علوم فقط ونظام التدريس بها باللغة الإنجليزية ومن أهم الأقسام داخل الكلية «قسم تمريض باطني وجراحي، قسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، قسم تمريض صحة المرأة والتوليد، قسم تمريض الأطفال، قسم التمريض نفسى والصحة النفسية، قسم تمريض صحة المجتمع، قسم تمريض المسنين، قسم إدارة التمريض».