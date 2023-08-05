«دستورية مستقبل وطن»: دور الانعقاد الثالث ارتقى لمستوى مطالب المواطن

أكد المستشار مجدي البري، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية والدستورية بحزب مستقبل وطن، أن الأداء التشريعي لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث ارتقى لمستوى مطالب الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن إقرار 188 قانون يمثل إنجازا كبيرا في مجال البنية التشريعية لمصر.

188 قانونا خلال الدور التشريعي الأخير تدل على الأداء الجيد للبرلمان

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عددًا من القوانين التي أنجزها مجلس النواب في الفترة الماضية عالجت مشكلات كثيرة مثل قوانين الاستثمار، وعلى مستوى المصريين في الخارج والاهتمام بمصالحهم، مضيفا: «يمكن القول بأن المجلس قام بثورة في البنية التشريعية»، لافتًا إلى أن 188 قانونا خلال دور الانعقاد يؤكد على الأداء الجيد للمجلس ولكن هذا لا ينكر أن الوطن والمواطنين مازلوا في حاجة لتشريعات تتمكن من معالجة المشكلات التي تواجه الدولة في ملفات مختلفة.

إتاحة فرص استثمار للمصريين في الخارج

وأشار «البري»، إلى ضرورة إتاحة فرص استثمار للمصريين في الخارج، من خلال الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها الدولة أو تكون تحت رقابتها، قائلًا: «المصريون في الخارج حريصون على الاستثمار في مصر مع وجود ضمانات لأموالهم وهو دور الدولة كمثال إنشاء شركات مساهمة متنوعة للاستثمار في مجالات مختلفة تحت رعاية ورقابة الدولة، وأعتقد أن وجود قوانين استثمارية تنظم تلك المسألة لهم، تعتبر أحد التشريعات المهمة لتلك الفئة من أبناء الوطن».