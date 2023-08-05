لجنة المصالحات بوعظ القاهرة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بسبب قتل خطأ

نجحت لجنة المصالحات بمنطقة وعظ القاهرة، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين، بسبب وفاة طفل أحد الطرفين بسبب قتل خطأ، وذلك في إطار دور لجان المصالحات بالأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

لقاء عقد الصلح بمقر الأمانة العامة للدعوة والإعلام

ونظمت اللجنة لقاء عقد الصلح بمقر الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وشهدت الجلسة مجموعة من النقاشات والتذكير بقيم التسامح والتراحم بين الجانبين للتوفيق بينهما، ونزع أي مشاعر للكراهية يمكن استغلالها من أي طرف من الأطراف.

لجان المصالحات التابعة لمجمع البحوث الإسلامية

ويضم مجمع البحوث الإسلامية لجان للمصالحات تنتشر في جميع محافظات الجمهورية وتمارس عملها بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة لنشر السلم المجتمعي بين الجميع.