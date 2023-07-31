مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني تكشف أهداف الجلسة المقبلة

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إن الجلسة المقبلة للجنة ضمن جلسات الحوار الوطني، تأتي لتكون بمثابة استكمال للجهود التي بدأناها سابقا، من أجل بحث القضايا التي من شأنها إصلاح حال المرأة والأسرة والطفل والرجل.

تحقيق المزيد من التماسك المجتمعي

وأضافت «الشبراوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المقبلة، تهدف إلى تحقيق مزيد من التماسك المجتمعي ونشر السلوكيات والثقافات، التي تستهدف تحقيق صالح الأسرة المصرية، وستركز الجلسة المقبلة، على محاور شديدة الأهمية، متمثلة في الحديث عن النفقة ومسألة الكد والسعاية والنفقة.

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إلى أن النقاش في الجلسة المقبلة، سيتعلق بمسألة النفقة، مرتبط تماما بواحدة من أهم القضايا التي تشغل سيدات مصر على مدار السنوات السابقة، ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمناء، القضايا الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي يوم الخميس 3 أغسطس.

الحوار الوطني

واستأنف الحوار الوطني جلساته، أمس، وجرى مناقشة عدد من القضايا في المحور السياسي، منها قانون الإدارة المحلية، ضمن لجنة قضية المحليات، بالإضافة إلى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وقضية العمل النقابي العمالي، ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي.