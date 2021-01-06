في ذكرى مولده.. تعرف على سيرة الإمام الأكبر أحمد الطيب

يحتفل المسلمون في بقاع العالم، اليوم، بذكرى مولد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي يعتبره كثيرون إمام أهل السنة والجماعة في عصره، حيث ولد الإمام الأكبر في 6 يناير لعام 1946، بمحافظة الأقصر، وتحتفل صفحات الأزهريون اليوم بتلك المناسبة.

وبحسب موقع الأزهر الشريف، فإن الأمام الطيب هو أحمد محمد أحمد الطيب، ولد بقرية القرنة التابعة للأقصر في 6 يناير عام 1946م، حيث ينتمي الإمام الطيب لأسرة عريقة طيبة من أهل العلم والصلاح، حيث نشأ ببلدته ثم تعلم في الأزهر؛ فحفظ القرآن وقرأ المتون العلمية على الطريقة الأزهرية الأصيلة.

- التحق شيخ الأزهر بشعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1969م

- حصل على درجة الدكتوراه، شعبة العقيدة والفلسفة، عام 1977م

- سافر إلى فرنسا لمدة ستة أشهر في مهمة علمية إلى جامعة باريس.

الطيب مفتيا للديار المصرية

- في مارس 2002، عيد الدكتور أحمد الطيب مفتيا للديار المصرية إلا أنه لم يظل في هذا المنصب كثيرأ.

- تم تعينه في 27 سبتمبر 2003م رئيسا لجامعة الأزهر، وظل في منصبه حتى 19 مارس سنة 2010م

- تم تعينه شيخا للجامع الأزهر، في مارس 2010، خلفا للإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. وما زال فضيلته قائما بمهام منصبه كشيخ للأزهر الشريف خير قيام.

جوائز دولية

- عمل الإمام الأكبر في العديد من جامعات العالم الإسلامي؛ منها جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وجامعة قطر، وجامعة الإمارات، والجامعة الإسلامية العالمية، بإسلام آباد، باكستان.

- تم منح الإمام الأكبر، العديد من الجوائز منها، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، من الأردن، وجائزة الشخصية الإسلامية، من الإمارات، وتسلم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم «شخصية العام الإسلامية» عام 2013م، واختير شخصية العام من دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015.