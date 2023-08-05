«إعلام النواب»: المتحف المصري الكبير تجربة استثنائية متفردة للزوار

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن الدولة تهتم بتطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به؛ بهدف تقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، مؤكدا على أنه أحد أهم المتاحف العريقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا والعالم.

المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية

وأوضحت «رشاد» في تصريحات صحفية لها، أن العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة حيث أنه أكبر متحف آثار بالعالم ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، كما يحتوى على مجموعة الفرعون الصغير توت عنخ آمون التي تتجاوز 5 آلاف قطعة أثرية، بالإضافة إلى آلاف القطع الأثرية الفريدة التي يرجع تاريخها لآلاف السنين مما يعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، ويقدم تجربة رائعة ومبدعة للزائرين.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالنواب، أن تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به تعتمد على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام المنطقة من خلال إضافة حلول ذكية مستوحاة من الحضارة الفرعونية العريقة.

الترويج للسياحة والآثار المصرية

ولفتت إلى أن الدولة تسعى إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به مما يساهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الحكومة على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وأعمال تطوير المنطقة المحيطة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.