اقتصادية قناة السويس: تحقيق رقم قياسي في تفريغ 9 آلاف طن من الفحم ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت رقماً قياسياً في تحقيق معدلات مرتفعة لتفريغ السفينة COS ORCHID المحملة بكمية 50 ألف طن من الفحم باستخدام نظام السحب المباشر، حيث نجحت إدارة الميناء في تحقيق سحب مباشر لكمية 9000 طن / يوم على مدار أيام تفريغ السفينة بالأرصفة الجديدة.

وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتحقيقًا لمعايير ومعطيات رؤية مصر للاستدامة 2030.

تصدير 8 مليون طن أسمنت محلي خلال عام 2022

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت في تصدير 8 مليون طن أسمنت محلي خلال عام 2022 من ميناء شرق بورسعيد؛ من خلال استقبال سفن الفحم التي يتم التعامل مع تفريغها بالسياسات المتبعة للموانئ الخضراء، حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مما يساهم في زيادة الصادرات من مواد البناء للأسواق الخارجية، خاصة تلك التي تساهم مصر في إعادة الإعمار والبناء بها، لافتاً إلى أن نظام السحب المباشر يعتمد على تفريغ الحمولة على سيارات النقل التي تنقل الحمولات للمصانع مباشرة دون تعطيل أو تأخير الانتقال من الميناء للمصنع والعكس، حيث تضافرت الجهود بالتنسيق بين إدارة الميناء وشركة «سكاى بورتس»، Sky ports للشحن والتفريغ وشركات النقل المتخصصة العاملة بالميناء، بتفريغ الحمولة على الأرصفة من خلال توفير وسائل نقل وتفريغ حديثة ذات قدرات عالية لاستقبال هذا النوع من الحمولات وتفريغها بهذا النظام.

إجراءات السلامة البيئية بمواني المنطقة الاقتصادية

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي اتباع الاشتراطات البيئية في هذا الشأن خاصة داخل الموانئ الخضراء الحديثة طبقًا لأحدث المعايير الواردة في تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وكذلك قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تفريغ حمولة السفينة المذكورة طبقًا لمعايير الموانئ الخضراء العالمية، والاشتراطات البيئية لمعايير جودة الهواء، وتوفير أجهزة رصد وقياس تركيز أول أكسيد الكربون والمواد المشتعلة، وتوفير رشاشات الترذيذ للحد من تركيز الغبار الناتج عن عملية التفريغ، وغيرها من خطوات وإجراءات السلامة البيئية التي تحرص الهيئة على اتباعها في موانيها كافة للحفاظ على البيئة بشكل عام، والبيئة البحرية بشكل خاص.

كما تسعى المنطقة الاقتصادية جاهدة نحو التحول للاقتصاد الأخضر تطبيقًا لأحد محاور خطتها الاستراتيجية؛ حيث التطوير الكبير الذي شهده ميناء شرق بورسعيد وتشغيله كأول ميناء أخضر تابع للمنطقة الذي جاء في المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفق تقرير البنك الدولي مؤخرًا، حيث يتناول مؤشر أداء موانئ الحاويات CPPI عوامل مختلفة للتقييم أبرزها مدى كفاءة البنية التحتية لأرصفة الميناء، ومدى التوفير في الوقت والتكلفة التنافسية بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى معدل تداول الحاويات بالميناء موضع التقييم.