يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عن مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة والتي تم إنشاؤها وافتتاح الدراسة فيها العام الماضي وتضم 23 كلية متنوعة يمكن للطلاب الالتحاق بها، حسب المجموع والرغبات وذلك لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية وتقليل سفر الطلاب للخارج للدراسة.

وتم إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 40 فدانا بمنطقة سلام الجديدة في ديسمبر 2020، ضمن 10 جامعات أخرى تتبع الجامعات الحكومية، حيث تم تصميمها وفقاً للجامعات العالمية، وتضم مناهج تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، لزيادة فرص توافد الطلاب للدراسة بها، وتقليل أعداد الطلاب المسافرين للخارج من أجل الدراسة.

مصاريف جامعة شرق بورسعيد الاهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

تحدد مصاريف جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة طبقا لقرار مصروفات الجامعات الأهلية التى تحددها الدولة.

وطبقا لبيان جامعة شرق بورسعيد الأهلية فإن المصروفات هذا العام تتضمن..

كلية الطب

تقدر مصروفات كلية الطب طبقا لمصروفات الجامعات الأهلية والتي تم تحديدها هذا العام لتكون 105 آلاف جنيه مقسمة على قسطين بالإضافة إلى المصاريف الإدارية.

كلية الهندسة

ويجري تحديد مصروفات كلية الهندسة لهذا العام حيث أن العام الماضي كان القسط الأول: 25 ألف جنيه مصري + 1500 جنيه مصري مصاريف إدارية.

القسط الثاني: 25 ألف جنيه مصري.

كما يجري تحديد باقي مصروفات الكليات طبقا لقرار الجامعات الأهلية

الكليات المتاحة في جامعة شرق بورسعيد الاهلية

يوجد 23 كلية بجامعة الشرق بورسعيد الاهلية وتقبل من درجات منخفضة مقارنةً بالجامعات الأهلية، وهي:

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية التمريض

كلية الإدارة والاقتصاد

كلية العلوم السياسية

كلية الفنون

كلية الفنون التطبيقية

كلية الآداب

كلية العلوم السينمائية

كلية الإعلام

كلية التربية

كلية السياحة والفنادق

كلية الحقوق والدراسات القانونية

كلية اللغات والتربية

كلية الزراعات الصحراوية

كلية العلوم الأساسية

كلية الآثار

كلية الزراعة

قبول الشهادات المعادلة والأجنبية

وأعلنت جامعة بورسعيد الأهلية في بيان لها عبر صفحتها بالفيس بوك عن فتح باب التقدم لشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية.ويتم التقدم للشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية ورقيا إلى مكتب القبول والتسجيل بمقر جامعة بورسعيد ببورفؤاد.

من خلال عنوان مكتب التقديم: بورسعيد - بورفؤاد - نادى الجامعة - مكتب التقدم لجامعة شرق بورسعيد.

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التسجيل فيها من خلال موقع الجامعة عبر الإنترنت، للتسهيل على الطلاب، وتتم الدراسة من خلال أساتذة جامعيين، وآخرين دوليين، ووفقاً لنظام ا

لساعات المعتمدة، كما أنّها تقدم برامج محددة على أحدث الأساليب العالمية.