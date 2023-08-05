في 10 نقاط.. تعرف على مصنع «غزل 4» التابع لوزارة قطاع الأعمال

تُعتبر صناعة الغزل والنسيج إحدى أهم الصناعات التحويلية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وذلك وفق خطة تطويريه يشهدها القطاع، من خلال قيام إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، باعتماد استثمارات ضخمة بهدف زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، مع العمل بأحدث التكنولوجيات بمختلف مراحل التصنيع، بداية من القطن الخام، ووصولاً للمنتج النهائي والتصدير.

مصنع «غزل 4» الأكبر على مستوى العالم

ويجري العمل على قدم وساق بداخل شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبالتحديد داخل مصنع «غزل 4»، والذي يُعد المصنع الأكبر على مستوى العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تأهيل الكوادر البشرية التي تم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة، وفيما يلي استعراض لأبرز مميزات المصنع الجديد في نقاط:

- المصنع مُعد لتشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها لموانئ التصدير.

- المصنع يقع على مساحة 24 ألف متر مربع، بإجمالي عدد مرادن بلغ 71 ألف مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن غزل يومياً.

- المصنع الجديد مزود بمركز للتدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق.

- تم تدريب العاملين بالمصنع على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج

- مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يحتل جانباً كبيراً من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج.

- حجم الأعمال أو الاستثمارات في المصنع تمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

- تم توفير كميات من الأقطان تكفي التشغيل لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص، لتوفير احتياجاتهم من الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة، بدلاً من الاستيراد.

- المصنع الجديد يستهدف التصدير كهدف رئيسي.

- ماكينات المصنع تتوافق مع التطور التكنولوجي العالمي في صناعة الغزل والنسيج، والإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية.

- منتجات المصنع تستخدم جميع أنواع الأقطان وخاصة طويل التيلة، وهو النوع الذي يتميز به القطن المصري.