ركيزة اقتصاد مصر منذ 200 عام.. المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يتضمن إنشاء وتحديث 65 مصنعا ومبنى خدميا

اعتبرت وزارة قطاع الأعمال العام أن عام 2023 هو عام انطلاق مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة، ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذى يتضمن بناء مصانع جديدة وتطوير مصانع أخرى قائمة، واستيراد الآلات والماكينات من الخارج، وطرح «ماركات مصرية» عالمية خلال الفترة المقبلة، أبرزها «نيت» و«محلة» لمنافسة الماركات العالمية، مشيرة إلى أن الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يتابع المشروع لحظياً.

وحصلت «الوطن» على تفاصيل المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذى تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى تشير إلى أنه مشروع تطوير شامل ومتكامل، بدءاً من زراعة وتجارة الأقطان وصولاً إلى المنتجات النهائية، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 50 مليار جنيه تشمل أعمال التطوير وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية.

مركز لتدريب العاملين بشركة «مصر»

وكشفت وزارة قطاع الأعمال عن أن 65 مصنعاً ومبنى خدمياً يشملها مشروع التطوير، ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، فضلاً عن دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل فى مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية وتحقيق التكامل فى الأنشطة المتشابهة والتخصص فى الإنتاج. ويتضمن المشروع كذلك توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية، كما يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع من الغزول والأقمشة والملابس والوبريات، مع تحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير المواد الخام التى تحتاجها مصانع القطاع الخاص بجودة عالية بدلاً من استيرادها من الخارج.

ويشمل المشروع أيضاً تطوير 6 محالج للقطن بإدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آلياً دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب، مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تأسيس شركة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لإنتاج زيت بذرة القطن من خلال إنشاء معاصر فى المحالج الجديدة.

ويتضمن المشروع منظومة جديدة لتجارة الأقطان من خلال المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع.

ولفتت وزارة قطاع الأعمال كذلك إلى تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، التى حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد.

ويشتمل المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مشروع لتطوير شركة «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 أخرى للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع «غزل 4» بطاقة إنتاجية 15 طن غزول رفيعة يومياً، وجارٍ حالياً إجراء تجارب الماكينات استعداداً لافتتاحه قريباً.

وهناك كذلك مشروع تطوير شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا» بكفر الدوار، الذى يشمل إنشاء مجمّع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون والملابس، ومشروع تطوير شركة «دمياط للغزل والنسيج» ويشمل إنشاء مجمّع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، ومشروع تطوير شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج»: ويشمل تطوير مصنع (2) لإنتاج الغزول الرفيعة، ومشروع تطوير شركة «مصر حلوان للغزل والنسيج»، ويشمل إنشاء مصنع للنسيج وآخر للصباغة وتطوير مصنع التفصيل، ومشروع تطوير شركة «الدقهلية للغزل والنسيج»، ويشمل تطوير مصانع التريكو والتفصيل والصباغة، ومشروع تطوير شركة «الوجه القبلى للغزل والنسيج» بمحافظة المنيا، ويشمل إنشاء مصنع للغزل وتطوير مصنع للتريكو والصباغة.

ويتضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج أيضاً تطوير مركز تدريب للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتزويده بنماذج من الآلات والمعدات الجديدة لتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتم الانتهاء من تدريب عمال المصنع الجديد «غزل 4».

ويشمل تمويل المشروع 540 مليون يورو، قيمة الماكينات الجديدة، منها 355 مليون يورو من شركات (Rieter - Karl Mayer - Luwa - Benninger - Staubli)، والباقى تمويل ذاتى من موارد الشركات، وكشفت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان سابق لها، أن وزارة المالية المصرية تقوم بدور فى المساعدة فى توفير التمويل، وكذلك الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير «SERV»، وبنك كريدى سويس، والاستشاريين الماليين والقانونيين، والشركة القابضة.

يشمل تأسيس شركة باسم «إيجيبشين كوتون هب» لتسويق منتجاته محلياً وخارجياً

ويتضمن المشروع تأسيس شركة باسم (ECH - إيجيبشين كوتون هب) لتسويق منتجات الغزل والنسيج محلياً وخارجياً وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتطوير عمليات البيع من خلال فروع جديدة بتصميمات وطرق عرض حديثة تحت علامتين تجاريتين «nit نت» و«MEHALLA محلة»، وكذلك التسويق الإلكترونى عبر نشر المنتجات على منصات البيع الإلكترونى.

وأوضحت الوزارة كذلك أن شركة المحلة تضم مصنع غزل (1) الجديد، الذى يُعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة نحو 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يومياً من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى النصف الثانى من العام الجارى بإجمالى قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن شركة المحلة تضم أيضاً مصنع «غزل 4» الذى يتم تطويره على مساحة 24٫635 متر مربع، وقد تم بالفعل تسليم أول شحنة من آلات ومعدات الغزل الحديثة بعدد 60 حاوية تضم ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالمياً فى صناعة آلات الغزل، ومن المقرر أن يضم هذا المصنع عدد 71808 مرادن غزل كومباكت بإجمالى طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنوياً.

وبالإضافة لما سبق يتم تطوير مصنع «غزل 6» الذى يجرى إحلاله وتجديده على مساحة 17.7 ألف متر، وبقيمة 216 مليون جنيه من خلال شركة المقاولين العرب، لإنتاج 15 طن يومياً، حيث يتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالى وإحلاله وتجديده، وحفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة.

وكشفت الوزارة أن تاريخ التعاقد على التطوير يرجع إلى يوليو 2021، ومدة التنفيذ من 16 إلى 18 شهراً ومساحة المشروع 103 آلاف متر تقريباً وتكلفة المشروع للإنشاءات مليار وخمسمائة ألف جنيه وتصل إلى 7 مليارات جنيه بالأجهزة والمعدات، مساحة مصنع الغزل نحو 17 ألف متر مربع ومصنع التحضيرات 15 ألف متر مربع ومصنع النسيج 16 ألف متر مربع، ومصنع الصباغة 8 آلاف متر مربع، ومخزن المنسوجات 2500 متر مربع.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يقام على مساحة نحو 175 ألف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، والمصانع عبارة عن مصنع الصباغة والتجهيز، ومصنع الغزل، ومصنع النسيج، ومصنع تحضيرات النسيج، ومصنع التفصيل، ومصنع البرم. وستبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

ولفتت إلى أنه من المستهدف فى مجمّع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طناً من الغزول سنوياً بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً. كما سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة. وفى وقت سابق أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم فى يناير 2024 بالمحلة الكبرى.