سناء منصور تعلق على كلمة محمد منير في حفله بمهرجان العلمين: أكتر من غنى لمصر

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر قناة «dmc»، حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في منطقة «أرينا العلمين» بحضور كامل العدد.

كلمة منير في الحفل

وقالت الإعلامية سناء منصور: «الناس اللي في الساحل استمتعوا في الويك إند بحفلات مهرجان العلمين، وحفلة أمس كانت أكثر من رائعة وتصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بحب منير جدا لأني بحسه إنه بيحب مصر، وكلنا بنحب مصر بس منير بيغني أكتر لمصر، وعجبني ما قاله منير خلال كلمته أنا أتنفس جمهوري وأعيش له».

وأضافت سناء منصور: «إحنا كمان بنتنفسك يا منير وبنعيش لك، والحفلة فعلًا من أجل الحفلات التي أقيمت في الفترة الأخيرة، وحب الجمهور الكبير خلى منير يغني لمدة ساعتين كاملين على المسرح».

وأكملت سناء منصر: «أحب أشكر الشركة المتحدة لتقديمها هذا الحفل وتقديم وجبات فنية دسمة تسعد الجميع وترفع من معنوياتنا».