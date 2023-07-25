مراسلة «السفيرة عزيزة»: منطقة البحيرات بالعلمين الجديدة تكشف نقاء وجمال البحر

استعرضت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة» أهم وآخر المستجدات القائمة بمهرجان العلمين الجديدة، الذي بدأ يوم 13 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

منطقة البحيرات تكشف نقاء وجمال البحر

وقالت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، إن منطقة البحيرات تبرز جمال ونقاء البحر، وتقع على مساحة 700 فدان وتطل على بعض الأماكن السكنية، كما تطل على الأبراج الشاطئية التي تعتبر الأعلى على شط البحر المتوسط.

شواطئ مجانية بالعلمين الجديدة

أضافت أنه توجد شواطئ مجانية، ولفتت إلى تهاتف الجماهير بمدينة العلمين للمتعة والترفيه، في ظل وجود العديد من الحفلات الغنائية للنجوم أمثال أحمد سعد، نانسي عجرم، وراغب علامة.