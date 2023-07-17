مصطفى زمزم لـ«السفيرة عزيزة»: التحالف الوطني تكفل بأسر ضحايا ومصابي عقار حدائق القبة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ فريق التدخل السريع والإغاثات يبذل الكثير من الجهود لحالات مشابهة لانهيار عقار حدائق القبة، مضيفا: «تدخلنا منذ اللحظة الأولى وتواجدنا في محيط الحادث للإنقاذ والإغاثة».

عضو التحالف الوطني يعزي أسر ضحايا انهيار عقار حدائق القبة

وتوجه «زمزم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «قناة dmc»، بالتعازي لأسر المتوفين والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أنَّ جميع أشكال الرعاية سيتم تقديمها للأسر المتضررة من حادث عقار حدائق القبة المنهار؛ سواء الدعم الغذائي أو الصحي أو المادي أو العيني، وأنَّ «التحالف الوطني يتكفل بأسر الضحايا والمصابين في حادث العقار».

جهود التحالف الوطني الأهلية

وتابع رئيس أمناء «صناع الخير للتنمية»: «رصد التحالف الوطني مبالغ وتعويضات سريعة وكافة الاحتياجات للأسر بالمناطق المحيطة أو المصابين بالمستشفيات، كما أنَّ أجهزة الدولة المعنية سارعت في البحث عن المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار.. وفي حالات مشابهة بمحافظات أخرى تواجدنا وهناك إدارة كاملة داخل التحالف الوطني للدعم السريع والتدخل في الكوارث الطارئة وبدأنا عملنا بشكل غير رسمي منذ اندلاع أزمة كورونا».