مختار جمعة يبحث مع وزير الاتصالات التحول الرقمي بوزارة الأوقاف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت 5 أغسطس 2023، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، والمهندسة راندا صلاح، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ محمد سالم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والمستشار أسامة الورداني، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي في وزارة الأوقاف

وخلال اللقاء، التقى وزير الأوقاف، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين ما زال مستمرًا في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن وزارة الاتصالات هي الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي في الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي في جميع مجالات عمل الوزارة.

حصر أصول وأملاك الدولة يعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها

وفي كلمته، قدم وزير الاتصالات، الشكر لوزير الأوقاف، معبرًا عن سعادته بما تنجزه الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، وأن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، في عدد من المشروعات منها مشروع حصر أصول واملاك الدولة.

وأوضح أن الفائدة التي تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة من جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها.

وأشار إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمي بالأوقاف.