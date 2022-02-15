وزير الإتصالات: بحث سبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التكنولوجيا

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى بـ ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في القاهرة، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في حضور المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا».

في البداية رحب عمرو طلعت بالسفير الإيطالي؛ مشيدا بالقواسم المشتركة التى تجمع بين مصر وإيطاليا فى إطار العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء ما حققته مصر من طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمي.

تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمي

وأكد سفير إيطاليا في مصر، عمق العلاقات بين البلدين؛ معربا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات فى مجال الرقمنة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عدد من مجالات التعاون المقترحة بين مصر وإيطاليا ومنها التعاون فى مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وقال السفير الإيطالي إن بلاده على استعداد لتقديم برامج تدريبية للشباب المصري وفتح أفاق للتعاون بين حاضنات الأعمال فى كلا البلدين.

وزير الإتصالات: إطلاق 120 خدمة رقمية والمستهدف 200

وخلال الاجتماع أيضا تم استعراض آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التحول الرقمي؛ وتحدث الدكتور عمرو طلعت، عن التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية إذ جرى إطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية رقمية، والخطة تستهدف الوصول إلى 200 في نهاية العام الجاري.

ووجه «طلعت» الدعوة لنظيره الإيطالي، للاطلاع عن قرب على قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.