وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرتي تفاهم للتطوير الرقمي بديوان عام محافظة المنوفية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنوفية للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطني المحافظة خاصة في القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية لتمكينهم اقتصاديا بما يوفر حياة كريمة لهم.

جاء ذلك في إطار زيارة الدكتورعمرو طلعت لمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظة، ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

واستعرضت المهندسة غادة لبيب أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا نفذت 933 شهادة لبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ849 من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمي للمواطنين لـ7674 مواطنا من جميع الفئات المجتمعية بواقع 10657 مسارا مختلفا طبقا لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة في المجال.

وشهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء إبراهيم أبو ليمون توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة لتطوير القدرات وبناء المهارات الرقمية للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بالمنوفية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

وأوضحت المهندسة هدى دحروج أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم التي تمتد لمدة عامين، وتستهدف استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية بالمحافظة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية تتمثل في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية الشباب بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تلبي احتياج سوق العمل الحر، بمستهدف 1000 متدرب على برامج أساسيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية الحكومية والخاصة، فضلا عن إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني من خلال اعتماد 10 مراكز تعلم إلكتروني بالمحافظة «برنامج أكاديميات سيسكو»، لتكون تابعة للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بالوزارة، واستهداف 1000 مستفيد من خلال هذه المراكز.

الأنشطة المقدمة طبقا لمذكرة التفاهم

كما تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ أنشطة مبادرة قدوة تك بمحافظة المنوفية، التي تستهدف تمكين 100 رائدة أعمال من صاحبات المشروعات الحرفية والخدمية بالتدريب على مهارات التسويق الرقمي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية، وبالتوازي مع ذلك يتم عقد عدد من ندوات التوعية بمستهدف 300 مستفيدة بجلسات داعمة للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والموضوعات المتصلة بها ذات الأبعاد التنموية، إضافة إلى توفير خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التوظيف، من خلال نشر أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة «تأهيل».

كما افتتح الدكتورعمرو طلعت واللواء إبراهيم أبو ليمون، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد شبين الكوم الجديد بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

ويقع مكتب بريد شبين الكوم الجديد على مساحة 220 مترا مربعا وبه 13 شباكا يقدم من خلالها جميع الخدمات البريدية وخدمات الشهر العقاري للمواطنين ومزود بماكينتي صراف آلي.

كما تفقد الدكتورعمرو طلعت، واللواء إبراهيم أبو ليمون، مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات WE شبين الكوم (1).

وكان في استقبالهما؛ المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وخلال زيارته للمركز؛ دار حوار بين الدكتور عمرو طلعت، والمواطنين المتواجدين داخل المركز للاطمئنان على مدى رضائهم عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة لهم.

خدمات الخط الأرضي الثابت

ويقدم المركز عددا من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضي الثابت، وخدمات الانترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الانترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، وخدمات المحفظة الالكترونية، وخدمات حجز النطاق واستضافة المواقع.

كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة وإكسسوارات المحمول والأرضي والإنترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والانترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ يقبل الفرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، كما يقدم الفرع خدمات التوقيع والختم الإلكتروني كأول فرع بالمحافظة يقدم تلك الخدمة.

الجدير بالذكر أن الدكتورعمرو طلعت قام صباح اليوم بزيارة محافظة المنوفية؛ إذ افتتح مكتبين بريد بعد تطويرهما لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، كما تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرية شما ضمن قرى حياة كريمة، كذلك قام بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنوفية، والتقى مع مجموعة من شباب محافظة المنوفية من المستفيدين من البرامج التدريبية وبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.