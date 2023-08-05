بماذا أجاب الصحابي أبو هريرة عندما سُئل عن التقوى؟.. نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ سيدنا أبي هريرة عندما سأله أحدهم عن التقوى فأجابه بالآتي، «هل أخذت طريقاً ذا شوك» فقال الرجل أخذت، ليسأله مرة أخرى «فلما مررت بالشوك.. ماذا صنعت؟» ليقول له الرجل: «قصرت» أي ابتعدت وسلكت طريقاً آخر.

عبد المالك: التقوى هي تخلية الفرد وإقلاعه عن الذنوب

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ سيدنا أبي هريرة قال للسائل: «وهكذا التقوى تخلية الفرد وإقلاعه عن الذنوب صغيرها وكبيرها»، وقد أخذ الشاعر هذا المعنى بقوله «خلى الذنوب صغيرها وكبيرها .. فهو التقى واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى.. لا تحقرن صغيرةً إنَّ الجبال من الحصى».

أبيات من الشعر استقت معنى التقوى من القرآن الكريم

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، «ورأينا شعراء يأخذون من قول الله تعالى، «وتزودوا فإنَّ خير الزاد التقوى» يأخذون هذا المعنى بقولهم: «تزود من التقوى فإنك راحل.. وسارع إلى الخيرات فيمن يسارع.. فما المال والأهلون إلا ودائع.. ولابد يوماً ترد الودائع».