الشيخ عويضة عثمان عبر قناة الناس: «مش أي حد تظهر عليه التقوى نأخذ منه فتوى»

انفعل الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على متصلة تدعى «أم أحمد»، قالت إنها طُلقت طلقة بائنة من زوجها، ورجعت إليه عرفيا دون مهر أو عقد، لرفض أهلها وأهل طليقها عودتهما، وإن أحد الشيوخ أبلغها إن ما فعلاه حلال، لكنها تريد أن تعرف هل ما فعلته حلال أم حرام؟.

أمين الفتوى بدار الإفتاء: لازم العودة تكون بمهر وعقد جديدين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «طبعا أنتي طُلقتي طلقة بائنة، ولازم العودة تكون بمهر وعقد جديدين، ودي من الأمور اللي بيقع فيها كثيرون، ونلاقي المرأة اللي رجعت من طلاق بائن نتيجة خطأ في الفتوى، وبنقول ليس كل من فيه الصلاح والتقوى نأخد منه فتوى، العلم والصلاح شيء وعلوم الفتوى شيء آخر».

واستكمل: «يعني عشان ترجعي لازم عقد وشاهدين ومهر، اللي عملتيه ده خطأ، مفيش الشرط الشرعي للرجوع، وبنقول للأهل لما تلاقي أختك عاوزة ترجع لزوجك خليها ترجع، وارجعي بعقد وشهود ومهر».