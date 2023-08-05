نائب رئيس جامعة الأزهر يوضح عبر قناة الناس جزاء المتقين وفقا لسورة آل عمران

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنه بالتأمل في آيات من كتاب الله عن نعيم الآخرة، تالياً قوله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ. فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة. وزوجناهم بحور عين».

عبد المالك: ربنا تحدث لعباده عن جزاء المتقين

وأضاف «عبد المالك»، خلال تقديم إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله تحدث لعباده في سورة آل عمران عن جزاء المتقين بعدما تحدث عن الشهوات التي يميل إليها الناس وزينت للناس.

الدنيا وحب الشهوات

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، تالياً قول الله - عز وجل، «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب».