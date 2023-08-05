موقع تنسيق الكليات العسكرية يفتح باب التسجيل للناجحين بـ«ثانوية 2023»

فتح الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية، والكليات العسكرية، مساء اليوم، إمكانية تسجيل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023 على الموقع الإلكتروني، وذلك بعد إمداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمكتب بنتيجة هذا العام، ما يتيح للمكتب معرفة المجموع للطالب فور إدخال الرقم القومي له.

الأكاديمية والكليات العسكرية 2023

وتضم كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، كلاً من الكلية الحربية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، والكلية البحرية، كما تضم الكليات العسكرية كلاً من الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب للقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية.

البيانات المُسجلة على موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويطلب موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الطالب تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها، وسنة الحصول عليها، واسم طالب الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية، ورقمه القومي، وتاريخ ميلاده، واسم الأم.

وتضم البيانات المُسجلة كلاً من محافظة الميلاد، ومركز الميلاد، ومحافظة ومركز السكن، والديانة، والنوع، والطول، والوزن، وتليفون محمول للطالب، وتليفون محمول لولي الأمر.

نصائح في تسجيل بيانات الطلاب

وطالب مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الطلاب الالتزام بالدقة في عملية تسجيل البيانات، وضرورة كتابة جميع الأسماء رباعيًا، والعناوين التفصيلية، مع الحفظ النهائي للبيانات بعد مراجعتها، ليظهر للطالب تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء ملف القبول، مع إمكانية الدفاع النقدي بمقر الكلية الحربية حال التوجه، أو على حساب الأكاديمية العسكرية المصرية بأحد بنكي الأهلي أو قطر الوطني الأهلي بجميع الأفرع رقم 1811، مع إحضار أصل الإشعار الدال على الدفع.

ويتوجه الطالب إلى الكلية الحربية في التاريخ المحدد له، ومعه الورقة المطبوعة الموضح بها التاريخ المُحدد لتواجده فيها.