السيسي: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم لإعداد الكوادر.. والنتائج مبشرة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليا، ليس على مستوى الكليات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية فقط، بل إن دورها يتجازة ذلك لإعداد وتأهيل شرائح كثيرة للعمل في الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ الكثيرين قد يتساءلون عن هدف الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية، مشددًا على أنَّ الهدف يكمن في تعزيز وتأكّيد قدرة أبنائنا ممن سيلتحقون بأجهزة الدولة المختلفة، عبر منحهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال الفترة التي يلتحقون فيها بالأكاديمية، أما الشق الفني فلا نتدخل فيما يخص إعداد كوادره.

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّه حتى الآن النتائج مبشرة جدًا بشأن الدفعات التي تخرجت من الأكاديمية من التخصصات والكوادر بوزارة النقل والمالية والجهات الأخرى مثل الرقابة الإدارية والخارجية، وتؤكّد أنَّ التجربة ناجحة، قائلًا «نتحرك في اتجاه التطور دون أي ثبات».