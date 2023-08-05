ضياء رشوان يكشف تفاصيل المقترحات الخاصة بالنظام الانتخابي في الحوار الوطني

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، على النظام الإنتخابي المتعلق بانتخابات النواب والشيوخ، وذلك عبر مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، وقال: «فيما يخص بيان اليوم وبما يتعلق بالنظام الانتخابي عقدنا جلستين طويلتين لمناقشة النظام الانتخابي وكان هناك مناقشات جميلة للغاية كان بها تباينات واختلافات واتفاقات بجانب إعداد لجان مصغرة تضم الخبراء والمختصين وتأخذ ما قال في الجلسات العامة وتضع الاتجاهات في لجان مصغرة».

طريقة الإنتخابات

وأضاف ضياء رشوان: «اللجان المصغرة تم وضع 3 وجهات أمامها، وهو النظام الحالي وهو عبارة عن 50% من الأعضاء بالقائمة المطلقة الموزعة على 4 دوائر على مستوى الجمهورية والــ50% الآخرين بالنظام الانتخابي الحالي، والنظام الثاني هو أن تتم الإنتاخابات بالأعضاء على مستوى الجمهورية بأكملها وكل أعضاء الجمهورية بنظام القائمة النسبية غير المنقوصة ومعناه أن هناك 15 دائرة يتم بها الانتخابات وأن في كل قائمة كل حزب يأخذ نسبة من الأصوات، والنظام الثالث كان خليط بمعنى أن 50% من الأعضاء بالانتخاب الفردي و25% من القوائم النسبية و25% من القوائم المطلقة المغلقة وهناك حصص دستورية واجبة وهي 25% للمرأة وهناك حصص أخرى ومنهم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين وهكذا».