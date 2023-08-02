ضياء رشوان: مقترح بالحوار الوطني لتعديل التصويت في القنصليات

‏قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ القانون الحالي للانتخابات ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج يكون في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أنّ هناك بعض الدول الكبيرة في المساحة، التي يكون التصويت بمقار القنصليات أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة لجالياتها.

تعديل التصويت في القنصليات

وأضاف «رشوان» ‏في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز: «هناك مقترح في الحوار الوطني بتعديل فكرة التصويت في القنصليات بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها»، لافتًا إلى أنَّ عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أو أكثر، وكان أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرقا شاسعا بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين.

بعض الدول تصوت بالبريد

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «بعض الدول تصوت بالبريد، وإحنا جربناها مرة في انتخابات سابقة، وبالتالي، لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر».