تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس.. استمرار أعمال الإنقاذ

كشفت هيئة قناة السويس تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس اليوم السبت، في المجرى الملاحي للقناة بعدما صدمتها سفينة ضخمة خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب قادمة من مدخل مدينة السويس متجهة إلى المدخل الشمالي في بورسعيد، ومواصلة أعمال الإنقاذ للسفينة للقاطرة لانتشالها من المجرى الملاحي.

تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس.. فتحات في بدن القاطرة

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس فإن تفاصيل غرق القاطرة فهد في قناة السويس، بدأت باصطدام الناقلة CHINAGAS LEGEND مع القاطرة «فهد»، إحدى أقدم قاطرات الهيئة مما تسبب في فتحات في بدن القاطرة.

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان الهيئة، عن تسبب الفتحات في دخول المياه إلى داخل القاطرة بكميات كبيرة، مما تسبب في غرقها على الفور بالكيلو 51 بمنطقة البلاح قرب مدينة الإسماعيلية.

وأشار البيان إلى أن طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن فيما تنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

فرق إنقاذ للتعامل مع غرق القاطرة فهد في قناة السويس

ودفعت هيئة قناة السويس بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد وانتشالهم من القناة بعد حادث الغرق.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إنه لا تزال أعمال الإنقاذ جارية فيما جرى الدفع بالرافعة إنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، من المجرى الملاحي لقناة السويس وإخراجها من القناة.