أسامة ربيع: الانتهاء من استزراع 18 مليون يرقة جمبري في مزارع قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الانتهاء من زراعة 18 مليون يرقة جمبري في 88 حوضا حتى الآن، ضمن مشروعات شركة قناة السويس للاستزراع المائي شرق قناة السويس.

وأضاف «ربيع» في تصريحات على هامش زيارته للشركة، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير بالشركة، أنه تم الانتهاء من استزراع 25 حوضا بسمك البلطي، فيما تستكمل الشركة حصاد الأحواض المستزرعة بأسماك الدنيس وطرحها في الأسواق.

إنشاء 392 حوضا في الشركة شرق قناة السويس

وأعلن الفريق أسامة ربيع عن انتهاء الشركة من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 49 شريحة بإجمالي 392 حوضا، وفقا للمخطط الزمني المقرر، فيما يجري العمل حاليا ضمن المرحلة الثانية للتطوير.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الشركة تشهد عدة أعمال تطوير، وتم الانتهاء فيها من إنشاء 4 مخازن جديدة، وإنهاء أكثر من 70% من مصنع التجهيز والتعبئة والمقرر افتتاحه فور الانتهاء من أعمال الإنشاء، إلى جانب أعمال السور الخارجي المحيط بالمزرعة والبوابات الملحقة.

ربيع: المشروع يحقق زيادة في معدل الاستزراع السمكي

وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من أحواض الاستزراع بالشركة على النحو الأمثل.

وتابع أن المشروع حقق زيادة في معدلات استزراع الأسماك بجودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي، مشيدا بحصول شركة قناة السويس للاستزراع المائي على أعلى الشهادات المعتمدة دولياً في إطار الامتثال إلى معايير السلامة الغذائية والبيئية، وتأتي هذه الخطوة بما يحقق زيادة، موضحا أن هذه الشهادات تثبت أن عجلة التطوير بالشركة تسير في المسار الصحيح ووفق استراتيجية طموحة تستهدف المساهمة في تقليل الفجوة في البروتين الحيواني وتوفير منتج غذائي عالي الجودة.