غرق قاطرة اصطدمت بها سفينة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم السبت، اصطدام سفينة عملاقة بإحدى القاطرات التابعة للهيئة، داخل المجرى الملاحي للقناة، مما أسفر عن غرق القاطرة، وبدأت أعمال الإنقاذ لرفع القاطرة من المجرى، خلال الساعات المقبلة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إن أعمال الإنقاذ البحري تجري حالياً للتعامل مع حادث تصادم الناقلة (CHINAGAS LEGEND)، مع القاطرة «فهد»، إحدى القاطرات التابعة للهيئة، عند الكيلو 51 بمنطقة «البلاح».

ربيع: فتحات في بدن القاطرة أسفرت عن غرقها

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن التصادم وقع خلال عبور الناقلة العملاقة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وترفع علم هونج كونج.

وأضاف أن الحادث تسبب في حدوث فتحات في بدن القاطرة، مما أدى إلى دخول المياه إليها، ومن ثم غرقها، فيما جرى الدفع بفرق الإنقاذ البحري التابعة للهيئة، لإنقاذ طاقم القاطرة، لافتاً في بيان هيئة قناة السويس إلى أن طاقم القاطرة مكون من 7 أفراد، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

الدفع بالرافعة «إنقاذ» لانتشال القاطرة

وأكد «ربيع» أنه جرى الدفع بالرافعة «إنقاذ» لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيراً إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث، والاطمئنان على حالة الطاقم.

ويبلغ طول الناقلة (CHINAGAS LEGEND) حوالي 230 متراً، بعرض 36 متراً، وغاطس 27 قدماً، بحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حالياً في بورسعيد، لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.