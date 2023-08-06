ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ورياح.. ماذا يحدث في حالة الطقس؟

منذ بداية شهر أغسطس شهد عدد من المناطق سقوط أمطار بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يتسائلون عن سبب سقوط الأمطار بالرغم من الموجات الحارة التي نشهدها.

ماذا يحدث في حالة الطقس اليوم؟

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اليوم الأحد، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كافة الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

5 مناطق تشهد سقوط أمطار اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، والتي تتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.