حالة الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، والتي تشهد تسجيل ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبحسب توقعات الهيئة، من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشف خبراء الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة تصل لـ 30%، على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

وبحسب الهيئة، من المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرراة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الخبراء رصدوا ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44، والمحسوسة 45 درجة مئوية.