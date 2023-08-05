حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. أمطار تشهدها 5 محافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فضلا عن سقوط أمطار تشهدها 5 محافظات خارج القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانات سابقة أنَّ حالة الطقس خلال الأيام القادمة سيسودها ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة علي القاهرة.

وذكر الخبراء أنَّ حالة الطقس خلال الأيام القادمة من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 على السواحل الشمالية.

ونوهت إلى سقوط أمطار تشهدها 5 محافظات وهي: «حلايب - شلاتين - أسوان - أبوسمبل - الوادي الجديد»، إذ أن الأجواء مهيئة لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا، فضلا عن أنَّ هناك تنشط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على نفس المناطق السالفة ذكرها.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وسجلت درجات الحرارة الأيام القادمة الآتي:

درجات الحرارة الأحد 6 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 7 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 9 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.