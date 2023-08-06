«السر في الأكسجين».. كيف تتسبب الموجة الحارة في نفوق الأسماك؟

ظاهرة غريبة لنفوق الأسماك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب عددا من دول العالم، فالعديد من الأسماك النافقة ظهرت بالعراق وأستراليا ونهر أودر، على الحدود بين التشيك وفنلندا، وبعدد من الولايات بأمريكا، ومن بينها ولاية شمال مارولاينا التي أشارت إدارة الجودة البيئية بها بعشرات التقارير الصادرة عنها عن تكاثر الطحالب ونفوق الأسماك هذا الصيف.

العديد من الأسماك الميتة في اليومين الأولين من شهر أغسطس فقط، معظمها من سمك السلور والباس المخطط، إلى جانب العشرات من السرطانات العائمة الميتة وعشرات من المحار العائم النافق، بين القرون البنية على الجانب الجنوبي من ألبيمارل ساوند، بالقرب من روبر بولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الامريكية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وامتداد أشعة الشمس لـ14 ساعة يوميا وتسريب مياه الصرف الصحي مع الأسمدة بحسب صحيفة ncnewsline الأمريكية.

نفوق الأسماك يرجع إلى نقص الأوكسجين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

ومن جهتها، تؤكد الدكتورة أماني عبد الرحمن عباس أستاذ أمراض الأسماك ورعايتها وعميد كلية الطب البيطري جامعة بنها، أن نفوق الأسماك يرجع إلى نقص الأكسجين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يدفع الأسماك للخروج من المياه إلى الشاطئ ويعرضها للنفوق، خاصةً إذا غطتها الرمال.

تسريب مياه الصرف للأحواض القريبة من الشوطئ

وأشارت في حديثها لـ«الوطن» إلى أنه يكون هناك في بعض الأحيان أحواض لتربية الأسماك بالقرب من الشواطئ، خاصة بأفرع البحار، وقد تتعرض الأسماك الموجودة للنفوق داخل هذه الأقفاص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، خاصة إذا حدث تسريب لمياه الصرف داخل هذه الأحواض وهو ما يقلل الأكسجين اللازم للأسماك، لافتة إلى أن كثافة الأسماك في المتر المربع في التربية داخل هذه الأحواض من العوامل المؤثرة على تعرض الأسماك للنفوق.

الأسماك تخرج للشواطئ متهتكة

ونوهت أستاذ أمراض الأسماك ورعايتها وعميد كلية الطب البيطري جامعة بنها، إلى أن الأسماك النافقة بنسبة كبيرة تكون تعرضت للنفوق داخل المياه قبل أن تصعد على الشاطئ، إذ أنها تظهر بصورة متهتكة، خاصة وان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بصورة كبيرة على تغير الاغذية الطبيعية التي تعتمد عليها الأسماك في الغذاء داخل المياه، خاصة مع تحرك الاسماك للبحث عن الطعام أو عن الأوكسجين وزيادة معدل الامونيا وتحلل الاغذية.