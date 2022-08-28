إرشادات مهمة لتجنب نفوق الأسماك في الطقس الحار.. بينها تغيير مياه الأحواض

قدم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عددًا من الإرشادات لخفض معدل إجهاد الأسماك في المزارع السمكية، التي تؤدي لتغيرات فسيولوجية في الأسماك يجعلها أكثر عرضة للأمراض، ومن أهم مسببات الإجهاد في الأسماك تلك التي تتسبب فيها درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

إرشادات لتجنب نفوق الأسماك في الطقس الحار

وأكدت الإدارة العامة للشئون البيطرية، علي مربي الأسماك، بضرورة البدء في إجراءات الوقاية من الإجهاد خلال فصل الصيف، وهي كالتالي:

- تغيير مياه الحوض باستمرار بنسبة لا تقل عن 25 إلى 30% أسبوعيًا.

- قياس العناصر الفيزيائية والكيميائية للمياه بشكل مستمر مثل الأمونيا والأكسجين وحفظها في سجلات للقراءات اليومية.

- إنشاء حوض لترسيب الأحمال العضوية والملوثات عند مصدر الري للمزرعة السمكية، مع استخدام مواد لترسيب العوالق للحد من الملوثات.

- العمل على زراعة نباتات مائية في أحواض الترسيب، للمساعدة في امتصاص العناصر الثقيلة والملوثات الكيميائية، ويفضل تلك الأنواع المتوفرة في البيئة المحيطة بالمزرعة.

عدم زيادة كثافات الأسماك بالأحواض

- يفضل عدم زيادة كثافات الأسماك بالأحواض مع استخدام البدالات الهوائية، وأيضًا استخدام أقراص أكسجين للطوارئ لأن ارتفاع درجة الحرارة يخفض من نسبة الأكسجين بالماء.

- متابعة لصيقة لسلوك الأسماك خلال الموجات الحارة مع تجهيز وصيانة الفلاتر الميكانيكية والبيولوجية وتغيير مكوناتها من الزلط، واستخدام الرمال الناعمة لزيادة كفاءة الفلتر وتقليل الملوثات.

- شراء الأعلاف من مصادر موثوقة، وتحليلها للتأكد من نسبة البروتين، ويفضل العلف الطافي.

- شراء كميات قليلة من الأعلاف لتجنب التخزين لفترات ممتدة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

- يفضل التغذية في الساعات الأولى من النهار وأوقات الغروب.

- تخزين الأعلاف في غرف جيدة التهوية ذات منافذ محمية بسلك مقوى للحماية من القوارض والحشرات.

- استخدام روافع المناعة والفيتامينات للأمهات قبل بدء موسم التفريخ مع بداية فصل الربيع وخلال فصل الصيف كاملًا.

- تصميم أحواض احتياطية كأحواض الحجر الصحي والطوارئ لعمليات نقل وفصل الأسماك في حالة الكثافة المرتفعة.