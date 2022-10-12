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أستاذ مناخ: زيادة ملوحة البحار تؤدي إلى نفوق الأسماك بسبب التبخر

كتب:

هاجر عمر
11:39 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
تأثير التغيرات المناخية على الكائنات البحرية

تأثير التغيرات المناخية على الكائنات البحرية

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن التأثيرات الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض ستشمل اليابسة والمسطحات المائية، فالمياه المالحة الموجودة بالمسطحات المائية من بحار ومحيطات تتأثر بارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب زيادة التبخر وبالتالي زيادة ملوحة المياه، ما يؤثر على ملوحة التربة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأسماك والكائنات البحرية، وقد يؤدي إلى نفوق بعض الكائنات التي لا تتحمل العيش في نسب الملوحة المرتفعة بالمياه.

زيادة ملوحة المياه بالبحار تؤثر على عمليات التحلية 

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن تنوع الأسماك والكائنات البحرية بالبحار والمحيطات يرجع لاختلاف درجة الملوحة بهذه المياه، واختلاف درجة الحرارة بها، مشيرًا إلى أن زيادة ملوحة مياه البحار والمحيطات تؤثر على زيادة تكلفة عمليات التحلية.

الظواهر المناخية أصبحت واضحة للجميع 

وأشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ناتج عن مجموعة من العناصر كالتغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، مؤكدًا أن العالم أجمع أصبح يشاهد خلال العام الماضي الظواهر الجوية بصورة ملحوظة، كزيادة الموجات الحارة وارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة نسبة الأعاصير وقوتها وشدتها وكمية الأمطار نتيجة السحب الركامية الرعدية وزيادة سرعة الرياح التي تؤثر على الثمار والمحاصيل.

 

 

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