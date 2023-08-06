تطور جديد بملف مهاجم الأهلي.. «نجم الدوري الإسباني في الطريق»

كشف الإعلامي كريم رمزي عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع لاندري دياماتا لاعب نادي إسبانيول الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل، بناءً على رغبة مارسيل كولر في تدعيم خط الهجوم.

الأهلي يقترب من التعاقد مع لاندري دياماتا

وقال كريم رمزي في تصريحات تلفزيوينة إن النادي الأهلي قريب من التعاقد مع لاندري دياماتا لاعب نادي إسبانيول الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جادة في الوقت الحالي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاح النادي في حسم صفقة إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، بالإضافة إلى ضم رضا سليم من نادي الجيش الملكي المغربي خلال الفترة الأخيرة.

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